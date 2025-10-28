Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK
Plettenberg (ots)
1. Messstelle
Ort Plettenberg Ohle, Lennestraße B236 Zeit 28.10.2025, 07:33 Uhr bis 12:36 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 770 Verwarngeldbereich 63 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 17 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 63 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde SU Bemerkungen
