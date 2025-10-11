Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eingesammelter Hausmüll hatte sich im Müll-Lkw entzündet

Herbstein/Lanzenhain (ots)

Am Samstagmorgen (11.10.), gegen 09.15 Uhr, geriet in dem Herbsteiner Ortsteil Lanzenhain der Hausmüll in einem Entsorgungs-Lkw in Brand. Beim Mülleinsammeln bemerkten die Entsorgungsmitarbeiter, dass es im Laderaum des Lkw qualmte. Offensichtlich hatte sich im Hausmüll etwas entzündet, so dass der Lkw-Fahrer geistesgegenwärtig die inzwischen brennende Ladung auf die Hochwaldhäuser Straße heraus beförderte. Die herbei gerufenen örtlichen Feuerwehren aus Herbstein und Lanzenhain konnten den Brand des Müllhaufens schnell löschen. Hierbei musste jedoch die Hochwaldhäuser Straße für eine Stunde voll gesperrt werden. Danach wurde der gelöschte Müll in einen Container gebracht und die Straße konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar und die weiteren Ermittlungen werden nun von der Polizei aufgenommen. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Gefertigt: Peppler, O., PHK, PSt. Lauterbach

