POL-PDNW: Defektes Rücklicht und Fahrweise führen zur Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.11.2025 um 22:05 Uhr befuhr ein 44-Jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem Fahrrad die Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W.. Hierbei konnte durch die Beamten erkannt werden, dass das Rücklicht nicht eingeschaltete war und der Mann Schlangenlinien fuhr und stark schwankte. Während der Kontrolle konnte der Grund für die Fahrweise ermittelt werden, da der Radfahrer unter dem Einfluss von Amphetamin, Metamphetamin und THC stand. Daher wurde diesem die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe in der Dienststelle entnommen. Nun kommen auf den Bad Dürkheimer mehrere Strafverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

