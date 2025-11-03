PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrerin - Hund nach Unfall kurzzeitig entlaufen

A65 Gem. Mutterstadt (ots)

Am Sonntag, den 02.11.2025, kam es im Autobahnkreuz Mutterstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-Jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Opel Fahrerin auf der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Am Autobahnkreuz Mutterstadt wollte sie auf die A61 in Fahrtrichtung Koblenz auffahren. Im dortigen Kurvenbereich kam sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam schließlich einige Meter neben der Fahrbahn in einem Gebüsch zum Stillstand. Durch die Wucht des Aufpralls zerbrachen mehrere Fahrzeugscheiben. Dabei löste sich der Sicherheitsgurt des im Fahrzeug mitgeführten Hundes. Das Tier rannte aus Panik von der Unfallstelle davon. Zwei Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Ruchheim suchten das umliegende Gelände ab und konnten den verängstigten Hund schließlich auf dem gegenüberliegenden Grünstreifen auffinden. Das Tier blieb unverletzt und wurde wohlbehalten an die Halterin zurückgegeben. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Während der Such- / Bergungs- und Aufräumarbeiten musste der Ausfahrtbereich der Autobahn für rund 60 Minuten vollgesperrt werden. Bei dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Newsaktuell:
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Walter, Polizeikommissar
Telefon: 06237/933-0
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

