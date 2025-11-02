PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Brand erfordert Straßensperrung

POL-PDNW: PKW-Brand erfordert Straßensperrung
Herxheim am Berg (ots)

Am 02.11.2025, gegen 15:50 Uhr, wurde der 38-jährige Fahrer eines PKW während der Fahrt auf der Hauptstraße in Herxheim am Berg durch weitere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch aus seinem Fahrzeug aufsteigt. Der Fahrer und seine 35-jährige Beifahrerin hielten auf Höhe des dortigen Weingutes und verließen umgehend das Fahrzeug, welches kurz danach Feuer fing und in Vollbrand geriet. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr Freinsheim konnte den Brand löschen, bevor Personen gefährdet und weitere Fahrzeuge oder Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der PKW selbst brannte jedoch vollständig aus, die Fahrbahndecke wurde nicht beschädigt. Für die Dauer der Brandbekämpfung und Entfernung des Fahrzeugs musste die Hauptstraße bis etwa 17:15 Uhr durch die Feuerwehr Freinsheim und die Polizei Bad Dürkheim voll gesperrt werden. Als brandursächlich wird ein technischer Defekt an dem 15 Jahre alten Fahrzeug angenommen. Es handelte sich um einen PKW mit Dieselmotor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

