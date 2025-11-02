PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Ellerstadt (ots)

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise sollte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am 01.11.2025 gegen 04:30 Uhr in Ellerstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann erkannte die Anhaltesignale zunächst nicht, hielt dann allerdings an und konnte schließlich kontrolliert werden. Die Beamten stellten währenddessen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest und ein anschließender Test ergab einen Wert über 1 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

