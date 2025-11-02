Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr
Ellerstadt (ots)
Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise sollte ein 36-jähriger Pkw-Fahrer am 01.11.2025 gegen 04:30 Uhr in Ellerstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann erkannte die Anhaltesignale zunächst nicht, hielt dann allerdings an und konnte schließlich kontrolliert werden. Die Beamten stellten währenddessen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest und ein anschließender Test ergab einen Wert über 1 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.
