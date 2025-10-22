PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zu Fahrzeugbrand vom 22.10.2025, 21:33 Uhr, Görgeshausen, BAB3

Görgeshausen (ots)

Am 22.10.2025, um 21:18 Uhr, wurden die Rettungsleitstelle Montabaur sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur über einen brennenden Pkw auf dem Standstreifen der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der in Vollbrand stehende Pkw festgestellt werden. Die 42 Jahre alte Fahrerin konnte sich eigenständig jedoch leicht verletzt aus ihrem Pkw retten. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Montabaur verbracht. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Köln zunächst kurzfristig voll gesperrt werden und bis 22:30 Uhr teilweise gesperrt bleiben. Die Brandursache dürfte auf einem technischen Defekt beruhen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR. Insgesamt waren 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen, zwei Kräfte des DRK und vier Kräfte der Polizei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602-93270

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Verkehrsdirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Verkehrsdirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 21:33

    POL-VDKO: Aktueller PKW Vollbrand auf der BAB 3

    Görgeshausen (ots) - Aktuell laufen Maßnahmen aufgrund eines PKW Vollbrands auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln Höhe des Autobahnkilometers 96,200. Es wurde bis auf weiteres eine Vollsperrung eingerichtet. Bitte versuchen Sie das Gebiet weiträumig zu umfahren und Umleitungsstrecken ab der Anschlussstelle Diez zu nutzen. Polizei und Feuerwehr befinden sich vor Ort. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 15:00

    POL-VDKO: Presseabschlussmeldung Ferienreisekontrolle 21.10.2025 - TuR Heiligenroth

    56412 Heiligenroth (ots) - Am 21.10.2025 wurde auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth eine Ferienreisekontrolle durch die Polizeiautobahnstation Montabaur mit Unterstützung weiterer Dienststellen durchgeführt. Im Zeitraum von 08-14 Uhr wurde unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit der auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main stattfindende Verkehr ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 18:42

    POL-VDKO: Falschfahrer auf der A573 in Richtung AS Bad Neuenahr - Zeugen gesucht

    Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025 gegen 15:30 Uhr wurde auf der A573 von der A61 - AD Bad Neuenahr-Ahrweiler kommend in Fahrtrichtung AS Bad Neuenahr von mehreren Verkehrsteilnehmern über Notruf ein Falschfahrer gemeldet. Ein grauer Kleinwagen mit BN-Kennzeichen soll dabei entgegen der Fahrtrichtung gefahren sein. Ein Verkehrsteilnehmer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren