Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zu Fahrzeugbrand vom 22.10.2025, 21:33 Uhr, Görgeshausen, BAB3

Görgeshausen (ots)

Am 22.10.2025, um 21:18 Uhr, wurden die Rettungsleitstelle Montabaur sowie die Polizeiautobahnstation Montabaur über einen brennenden Pkw auf dem Standstreifen der BAB 3, Richtungsfahrbahn Köln, gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte konnte nur noch der in Vollbrand stehende Pkw festgestellt werden. Die 42 Jahre alte Fahrerin konnte sich eigenständig jedoch leicht verletzt aus ihrem Pkw retten. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Montabaur verbracht. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Köln zunächst kurzfristig voll gesperrt werden und bis 22:30 Uhr teilweise gesperrt bleiben. Die Brandursache dürfte auf einem technischen Defekt beruhen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR. Insgesamt waren 20 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Nentershausen, zwei Kräfte des DRK und vier Kräfte der Polizei im Einsatz.

