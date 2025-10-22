Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Aktueller PKW Vollbrand auf der BAB 3

Görgeshausen (ots)

Aktuell laufen Maßnahmen aufgrund eines PKW Vollbrands auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln Höhe des Autobahnkilometers 96,200. Es wurde bis auf weiteres eine Vollsperrung eingerichtet. Bitte versuchen Sie das Gebiet weiträumig zu umfahren und Umleitungsstrecken ab der Anschlussstelle Diez zu nutzen.

Polizei und Feuerwehr befinden sich vor Ort. Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell