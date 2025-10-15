Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Falschfahrer auf der A573 in Richtung AS Bad Neuenahr - Zeugen gesucht

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Mittwoch, den 15. Oktober 2025 gegen 15:30 Uhr wurde auf der A573 von der A61 - AD Bad Neuenahr-Ahrweiler kommend in Fahrtrichtung AS Bad Neuenahr von mehreren Verkehrsteilnehmern über Notruf ein Falschfahrer gemeldet. Ein grauer Kleinwagen mit BN-Kennzeichen soll dabei entgegen der Fahrtrichtung gefahren sein. Ein Verkehrsteilnehmer konnte nur aufgrund einer guten Reaktion ein Frontalzusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Das Fahrzeug konnte durch Kräfte der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Polizeiautobahnstation Mendig nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die durch das Fahren des Falschfahrers gefährdet wurden oder Angaben zu dem Kennzeichen bzw. Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 02652/97950 oder per Mail unter pastmendig@polizei.rlp.de zu melden.

