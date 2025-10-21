PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Presseabschlussmeldung Ferienreisekontrolle 21.10.2025 - TuR Heiligenroth

56412 Heiligenroth (ots)

Am 21.10.2025 wurde auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth eine Ferienreisekontrolle durch die Polizeiautobahnstation Montabaur mit Unterstützung weiterer Dienststellen durchgeführt. Im Zeitraum von 08-14 Uhr wurde unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit der auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main stattfindende Verkehr überwacht.

Im Gesamtergebnis mussten sechs Fahrzeugen bzw. Fahrzeuggespannen die Weiterfahrt aufgrund technischer Mängel untersagt werden. Ein kontrollierter Fahrer führte sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Kokain. Auch diesem musste die Weiterfahrt untersagt werden. Des Weiteren wurde ein Gespann ohne erforderlichen Haftpflichtversicherungsschutz geführt.

Erfreulicherweise konnten lediglich bei einem Wohnmobil Mängel festgestellt werden. Der übrige Ferienreiseverkehr konnte seine Fahrt anstandslos fortsetzen.

Neben den durchgeführten repressiven Maßnahmen befand sich das Verkehrssicherheitsmobil des Polizeipräsidiums Koblenz vor Ort. Verkehrsteilnehmern wurden in diesem u.a. präventiv über die Gefahren des Straßenverkehrs informiert und sensibilisiert.

Der Einsatz wurde in Teilen von Medienvertreter begleitet.

Polizeiautobahnstation Montabaur

Telefon: 02602/9327-0

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz

