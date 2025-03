Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Berufsinformationsveranstaltung der Polizei Neustadt - "Accident@Saturday"

Neustadt/Weinstraße (ots)

Hast Du Interesse am Polizeiberuf? Die Polizeiinspektion in Neustadt an der Weinstraße bietet am Samstag, 22.03.2025, ab 09.00 Uhr, einen Informationsvormittag über den Polizeiberuf an, bei welchem auch Du bei einem fiktiven Szenario nach einem Verkehrsunfall ermitteln darfst. Wann? Samstag, 22.03.2025, 09.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr. Wo? Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße, Exterstraße 21 Anmeldung per Mail an: pineustadt.einstellungen@polizei.rlp.de.

Das Angebot richtet sich an alle am Polizeiberuf interessierten Personen ab 15 Jahren. Die Teilnehmerplätze sind begrenzt.

