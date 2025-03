Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nichts dazu gelernt...

Neustadt/Weinstraße (ots)

...hat offensichtlich ein 44-Jähriger aus Böhl-Iggelheim, welcher am 10.03.2025 um 17:00 Uhr mit einem VW in der Talstraße einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer fiel bereits Anfang Februar wegen des Fahrens unter Kokaineinfluss auf. Auch am heutigen Tag stand dieser unter dem Einfluss von Kokain, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Dessen Führerschein wurde sichergestellt und der zuständigen Führerscheinstelle vorgelegt. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten ausgehändigt. Nun kommt auf den 44-Jährigen erneut ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

