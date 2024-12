Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall mit Anfahrung des Schleusentors der Schleuse Müden

Müden (Mosel) (ots)

Am 08.12.2024 gegen 13:19 Uhr meldete die Schleuse Müden einen Schiffsunfall an die WSP-Station Koblenz. Hierbei kam es zu einer Anfahrung des Schleusentors durch ein mit Schrott beladenes Gütermotorschiff. Nach ersten Ermittlungen sollte das Schiff in die Schleusenkammer einfahren. Im weiteren Verlauf kollidierte das Schiff mit dem noch nicht vollständig geöffneten Schleusentor. Hierbei wurde das Schleusentor aus seiner Verankerung gerissen und stark beschädigt. Des Weiteren lief auch Hydraulikflüssigkeit in die Mosel. Eine weitere Ausbreitung konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Bei dem Schiff kam es ebenfalls zu Beschädigungen am Bug, allerdings ohne Wassereinbruch oder Ladungsverlust. Verletzt wurde niemand. Derzeit ist die Mosel auf unbestimmte Zeit für den Schiffsverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

