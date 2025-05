Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opfer entdeckt gestohlenen Roller im Internet: Verkäufer der Hehlerei verdächtig

Kassel (ots)

Baunatal/ Kassel:

Der Streit um den Besitz eines Motorrollers rief am gestrigen Montagabend in Kassel-Kirchditmold die Polizei auf den Plan. Wie einer der beiden Männer der Streife des Reviers Süd-West schilderte, war ihm sein Peugeot-Kleinkraftrad vor einer Woche in der Markstraße in Baunatal gestohlen worden. Der 35-Jährige hatte daraufhin eine Anzeige bei der Polizei erstattet, die Fahndung nach dem Roller verlief jedoch zunächst ohne Erfolg. Am gestrigen Montag entdeckte der Baunataler auf einem Kleinanzeigenportal ein zum Verkauf angebotenes Kleinkraftrad mit einigen Übereinstimmungen zu seinem gestohlenen Roller, sodass er sich mit dem Anbieter in Kassel verabredete. Sofort erkannte der 35-Jährige sein Fahrzeug wieder und konfrontierte den Verkäufer mit dem Diebstahl, woraufhin beide Männer die Polizei riefen. Eine Überprüfung der Beamten anhand der Fahrzeugidentifizierungsnummer ergab, dass es sich tatsächlich um den gestohlenen Roller handelte. Dieser wurde für die Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Wie der 27-jährige Verkäufer aus Kassel schilderte, war er vor einigen Tagen ebenfalls über ein Kleinanzeigenportal auf den Roller aufmerksam geworden. Bei dem anschließenden Treffen mit dem Anbieter in Kaufungen habe dieser auf das eingestochene Schloss des Zweirads angesprochen angegeben, dass er einmal den Schlüssel abgebrochen habe. Trotz der fehlenden Papiere und des günstigen Preises will der 27-Jährige nicht erkannt haben, dass der von ihm gekaufte Motorroller gestohlen ist. Er muss sich nun wegen Hehlerei verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn und den noch unbekannten Verkäufer werden bei der EG 4 der Kasseler Polizei geführt.

