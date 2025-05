Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Einbruch in Eiscafé: Polizei fahndet mit Fotos nach Tätern

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die drei beigefügten Fotocollagen, auf denen die Täter zu sehen sind).

Kassel-Niederzwehren:

Mit der Veröffentlichung von Fotos der Täter aus zwei Überwachungskameras erhoffen sich die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf zwei bislang unbekannte Männer zu erhalten, die am 24. Januar 2025 in ein Eiscafé in einem Einkaufszentrum in Kassel eingebrochen sind. Die bisherigen Ermittlungen und die Zeugensuche führten leider nicht zur Identifizierung der Einbrecher, weshalb ein Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung anordnete.

Die Tat in der Frankfurter Straße hatte sich an dem Freitag gegen 20:55 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit waren das Einkaufszentrum und die Sitzbereiche des geschlossenen Cafés noch frei zugänglich. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalbeamten hatten die Täter mit einem unbekannten Werkzeug eine Tür zum Büro des Lokals aufgehebelt und erbeuteten dort mehrere Kellner-Portemonnaies samt Wechselgeldern. Anschließend flüchteten die Einbrecher mutmaßlich in Richtung Credéstraße/Frankfurter Straße, denn dort wurden am Samstagmorgen zwei der geplünderten Geldbörsen gefunden. Eine Überwachungskamera im Büro des Cafés hatte die beiden Täter aufgezeichnet. Zudem wurden sie vor der Tat von der Kamera eines anderen Geschäfts in dem Einkaufszentrum erfasst. Von den Einbrechern liegt folgende Beschreibung vor:

1.Täter: Männlich, schlank, Dreitagebart, schwarzes Basecap, blaue Hose und blaue Oberbekleidung mit heller Kapuze, darüber eine schwarze Daunenjacke von "The North Face" mit Logoaufdruck, schwarze Umhängetasche.

2. Täter: Männlich, kräftige Statur, größer als sein Komplize, dunklerer Teint, dunkler Bart, helles Bascap, blaue Jeans, helle Jacke mit der Aufschrift "Carlo Colucci" auf dem oberen Rücken, blaue Tragetasche.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell