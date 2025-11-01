Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW-Fahrer unter THC-Einfluss

Grünstadt (ots)

Im Laufe der Halloween-Nacht wurden durch die Beamten der PI Grünstadt Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle eines 26-jährigen PKW-Fahrers in Grünstadt verlief bei diesem ein Drogenvortest postiv auf THC, den Wirkstoff von Cannabisprodukten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Regelbußgeld von 500 EUR und Fahrverbot. Da Anhaltspunkte für wiederkehrenden Konsum von Cannabisprodukten vorlagen, wurde zusätzlich die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Weitere Verstöße wurden bei den nächtlichen Kontrollen auch im Umfeld einzelner Halloweenfeiern nicht festgestellt.

