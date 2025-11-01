PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl aus Praxis während der Geschäftszeit

Haßloch (ots)

Nicht gänzlich unbemerkt blieb am 31.10.2025 gegen 12:30 Uhr der Diebstahl aus einer Praxis am Rathausplatz. Die beiden Täter nutzen einen günstigen Moment, um Wertsachen aus einem Personalraum zu entwenden. Gestört wurden sie durch eine Patientin, welche die Praxis betrat. Die beiden männlichen Täter konnten unerkannt flüchten und auch im Rahmen der Fahndung nicht angetroffen werden. Einer der Täter, welcher die Praxis eine Stunde zuvor bereits auskundschaftete, habe eine dunkelblaue Jacke und ein weißes Basecap getragen. Bei der Zeugenermittlung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein Tatverdächtiger auch kurzzeitig eine nahegelegene Arztpraxis betrat, diese jedoch bei Personalkontakt unmittelbar wieder verließ. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter auch andere Geschäfte im Ortskern auskundschafteten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

