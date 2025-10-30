PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Nachtrag zur Pressemeldung Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025 gegen 15:45 Uhr kam es auf der B271 kurz hinter der Abfahrt Wachenheim in Fahrtrichtung Neustadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw BMW und einem Kleinbus. Die 62-jährige Fahrerin des BMW musste ihre Geschwindigkeit verkehrsbedingt verringern, was der 45-jährige Fahrer des Kleinbusses zu spät erkannte und der BMW-Fahrerin auffuhr. Dadurch wurde der BMW nach links in die Schutzplanke geschoben. Die Fahrerin des BMW sowie sowie der Fahrer des Kleinbusses wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden weiteren Beifahrer im Kleinbus blieben ersten Ermittlungen zufolge unverletzt. Alle Personen wurden zur ärztlichen Behandlung bzw. vorsorglichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 50.000EUR geschätzt. Die B271 war in diesem Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie die Säuberung der Fahrbahn nach ausgelaufenen Betriebsstoffe bis 18:00 Uhr in beide Richtungen vollgesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322-9630
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
Dillinger, Polizeihauptkommissar

