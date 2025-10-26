PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251026-1-K Zusammenstoß mit Stadtbahn - mehrere Leichtverletzte

Köln (ots)

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Skoda sind am Sonntagnachmittag (26. Oktober) vier Personen in Köln-Ossendorf leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 47 Jahre alte Fahrer des Skoda gegen 13.45 Uhr von der Fitzmauricestraße nach links in die Rita-Maiburg-Straße abbiegen. Beim Überqueren der Gleise wurde der Skoda von der parallel fahrenden Stadtbahn der Linie 5 erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Sowohl das Auto als auch die Bahn wurden schwer beschädigt. (bg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

