Polizei Köln

POL-K: 251026-1-K Zusammenstoß mit Stadtbahn - mehrere Leichtverletzte

Köln (ots)

Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Skoda sind am Sonntagnachmittag (26. Oktober) vier Personen in Köln-Ossendorf leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 47 Jahre alte Fahrer des Skoda gegen 13.45 Uhr von der Fitzmauricestraße nach links in die Rita-Maiburg-Straße abbiegen. Beim Überqueren der Gleise wurde der Skoda von der parallel fahrenden Stadtbahn der Linie 5 erfasst und einige Meter mitgeschleift.

Sowohl das Auto als auch die Bahn wurden schwer beschädigt. (bg/de)

