POL-K: 251024-5-K Senioren schlagen Betrügerin in die Flucht - Falsche Bankmitarbeiterin im Rechtsrheinischen unterwegs

Köln (ots)

Aufmerksam und mit kühlem Kopf haben am Donnerstagnachmittag (23. Oktober) zwei Senioren (77, 100) reagiert und eine Betrügerin gemeinsam in die Flucht geschlagen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die etwa 30 Jahre alte, dunkelhaarige Frau gegen 14.30 Uhr bei dem 100 Jahre alten Mann geklingelt, sich als "Bankmitarbeiterin" ausgegeben und seine EC-Karte verlangt.

Der Senior ließ sich jedoch nicht täuschen und verständigte seine 77-jährige Nachbarin, die den Trick sofort durchschaute. Gemeinsam vertrieben sie die Betrügerin aus dem Haus. Wenig später erhielt der Kölner dann den Anruf eines mutmaßlichen Komplizen, der ihn nach seiner PIN für die EC-Karte fragte. Auch hier reagierte die Nachbarin bevor ein Schaden entstehen konnte, schnappte sich den Telefonhörer und legte auf

Laut Zeugen trug die gesuchte Frau Tattoos auf beiden Händen und hatte auffällig aufgespritzte Lippen. Das Kriminalkommissariat 25 prüft nun Zusammenhänge zwischen der "Bankmitarbeiterin" und dem Anrufer. (cw/al)

