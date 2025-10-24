PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251024-3-K Sportwagen fährt Frau auf E-Bike an - Polizei sucht flüchtigen Porsche-Fahrer

Köln (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (23. Oktober) auf der Aachener Straße in der Kölner Innenstadt sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Sportwagens.

Gegen 7.35 Uhr war eine 60-jährige Radfahrerin mit ihrem E-Bike stadtauswärts unterwegs gewesen, als sie auf Höhe der Brabanter Straße wegen eines Müllwagens kurz von dem Radfahrstreifen auf die Fahrbahn ausweichen musste. Dabei wurde sie mutmaßlich von dem Porsche erfasst.

Das Fahrzeug soll das E-Bike dann mehrere hundert Meter mitgeschleift haben, ehe der Autofahrer in Richtung stadtauswärts flüchtete, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Rettungskräfte brachten sie später mit Verletzungen an Knie und Schulter in ein Krankenhaus.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 wertet derzeit Zeugenaussagen und Bilder der polizeilichen Videobeobachtung vom Rudolfplatz aus.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/al)

