POL-K: 251024-2-K/LEV BMW-Fahrer prallt gegen Baum - Handy und Führerschein sichergestellt - Polizei prüft Hinweise auf "Alleinrennen"

Köln (ots)

In der Nacht zu Freitag (24. Oktober) ist ein Autofahrer (23) in Leverkusen-Wiesdorf mit seinem 200 PS-starken BMW von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Nach ersten Ermittlungen war der 23-jährige Kölner gegen 2.30 Uhr auf der Schießbergstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße soll er dann aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben.

Zeugenaussagen zufolge war der junge Fahrer bereits vor dem Unfall durch starkes Beschleunigen sowie deutlich überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Dazu soll er einen anderen Autofahrer per Warnblinker mutmaßlich zur Teilnahme an einem "Rennen" aufgefordert haben.

Einsatzkräfte stellten sowohl den Führerschein als auch das Mobiltelefon sicher und ließen den BMW des Kölners abschleppen. Der 23-Jährige kam mit einem Armbruch davon und wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. (bg/al)

