Polizei Köln

POL-K: 251023-1-K Versuchter Raubüberfall in Porz - 29-Jähriger mit Messer verletzt

Köln (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann aus Köln ist am Mittwochabend (22. Oktober) bei einem versuchten Raubüberfall im Stadtteil Porz durch einen Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-Jährige gegen 20.15 Uhr zu Fuß auf der Josefstraße unterwegs, als ihn sein späterer Angreifer auf Englisch ansprach und nach Geld fragte. Danach soll der Tatverdächtige den 29-Jährigen plötzlich mit einem Messer attackiert haben. Der Kölner erlitt dabei Verletzungen an Rücken und Arm und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Laut Zeugen wird der Tatverdächtige als Schwarz beschrieben. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug er eine Glatze und war mit einem Trainingsanzug der Marke "Under Armour" sowie schwarzen Schuhe mit weißer Sohle bekleidet. Sein Alter wird auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Eine Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/al)

