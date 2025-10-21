POL-K: 251021-5-K/REK: Polizisten stoppen flüchtigen Transporterfahrer - Mann soll Fahrzeug zuvor in Köln entwendet haben

Polizei Köln

Köln (ots)

Pressemitteilung der Polizei Rhein-Erft-Kreis:

Polizisten haben am Montagnachmittag (20. Oktober) in Hürth den Fahrer (30) eines Fords vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen in Köln einen Transporter gestohlen zu haben und damit versucht zu haben vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Gegen 14 Uhr beabsichtigen Polizisten aus dem Rhein-Erft-Kreis nach Hinweisen der Polizei Köln den 30-Jährigen im Bereich der Industriestraße zu stoppen. Der Fahrer beschleunigte bei Erblicken des Streifenwagens und fuhr auf die Hürther Straße. Die Beamten folgen dem Mann. An der Einmündung der Straßen "Am Wolterskreuz" und "Am Heideberg" kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Dennoch sei der Verdächtige in Richtung Eintrachtstraße weitergefahren, bis die Polizisten ihn schließlich stoppten.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den nunmehr Beschuldigten, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zu einer Polizeiwache. Dort stellten sie fest, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie fertigten Strafanzeigen. Zudem übergaben sie den Transporter nach einer Überprüfung des Innenraums an den Geschädigten zurück. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

