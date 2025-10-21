PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251021-3-K Versuchte Tötung in Obdachlosenunterkunft - 52-Jähriger festgenommen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Auseinandersetzung in der Obdachlosenunterkunft auf der Annostraße haben Polizisten am Montagnachmittag (20. Oktober) einen 52 Jahre alten Bewohner vorläufig festgenommen.

Er soll gegen 13.50 Uhr einen 65-jährigen Mitbewohner mit einer Metallkette bis zur einsetzenden Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Ein 45-jähriger Besucher war dem Geschädigten zur Hilfe geeilt und dürfte den Angreifer nach ersten Aussagen davon abgehalten haben, den 65-Jährigen zu erdrosseln.

Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zur Motivlage sowie zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Der 52-Jährige soll heute wegen versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden. (sw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

