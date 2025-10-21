PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251021-1-K Sexuelle Belästigung im Supermarkt - Ladendetektiv erkennt Verdächtigen und ruft die Polizei - Haftrichter

Köln (ots)

Nach dem Griff ans Gesäß einer 31-jährigen Kundin in einem Supermarkt auf dem Eigelstein am vergangenen Freitag (17. Oktober) hat ein in Ladendetektiv am Montagnachmittag (20.Oktober) den Tatverdächtigen wiedererkannt. Er folgte ihm bis zum Hansaring und lotste ein Streifenteam zu ihm, das den 36-Jährigen vorläufig festnahm. Der Tatverdächtige ist bereits als Intensivtäter wegen Körperverletzungsdelikten bei der Polizei bekannt. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 15:48

    POL-K: 251020-8-K Einbruch in Kölner Zoo - Zeugensuche

    Köln (ots) - Unbekannte haben am Samstagabend (18. Oktober) bei einem Einbruch in den Souvenirshop und das Restaurant auf dem Gelände des Kölner Zoos Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen 19.30 und 21 Uhr eine Tür des Nebeneingangs am Parkplatz "Riehler Gürtel" aufgebrochen und Türen sowie Fenster zu den Geschäftsräumen aufgehebelt haben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren