POL-K: 251021-1-K Sexuelle Belästigung im Supermarkt - Ladendetektiv erkennt Verdächtigen und ruft die Polizei - Haftrichter
Köln (ots)
Nach dem Griff ans Gesäß einer 31-jährigen Kundin in einem Supermarkt auf dem Eigelstein am vergangenen Freitag (17. Oktober) hat ein in Ladendetektiv am Montagnachmittag (20.Oktober) den Tatverdächtigen wiedererkannt. Er folgte ihm bis zum Hansaring und lotste ein Streifenteam zu ihm, das den 36-Jährigen vorläufig festnahm. Der Tatverdächtige ist bereits als Intensivtäter wegen Körperverletzungsdelikten bei der Polizei bekannt. Er soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cw/de)
