POL-K: 251020-8-K Einbruch in Kölner Zoo - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben am Samstagabend (18. Oktober) bei einem Einbruch in den Souvenirshop und das Restaurant auf dem Gelände des Kölner Zoos Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zwischen 19.30 und 21 Uhr eine Tür des Nebeneingangs am Parkplatz "Riehler Gürtel" aufgebrochen und Türen sowie Fenster zu den Geschäftsräumen aufgehebelt haben. Die Ermittlungen unter anderem zur genauen Tatbeute dauern an.

Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

