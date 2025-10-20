Polizei Köln

POL-K: 251020-6-K/GL Bergisch Gladbacher soll eigenen Vater erstochen haben - Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntag (19. Oktober) haben Ermittler einer Kölner Mordkommission einen vom Amtsgericht Köln erlassenen Haftbefehl gegen den 44-jährigen Beschuldigten in einem Kölner Krankenhaus vollstreckt. Dem Mann wird vorgeworfen, seinen 80-jährigen Vater am Samstag (18. Oktober) durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper getötet zu haben.

Die Schwester des Beschuldigten hatte am Samstagabend gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie ihren Vater telefonisch nicht erreichen konnte. Die Beamten fanden den 80-Jährigen tot in der Wohnung seines Sohnes in Refrath. Nach ersten Ermittlungen soll sich der 44-Jährige selbst erhebliche Messerverletzungen zugefügt haben. (as/de)

