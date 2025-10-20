PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251020-6-K/GL Bergisch Gladbacher soll eigenen Vater erstochen haben - Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Sonntag (19. Oktober) haben Ermittler einer Kölner Mordkommission einen vom Amtsgericht Köln erlassenen Haftbefehl gegen den 44-jährigen Beschuldigten in einem Kölner Krankenhaus vollstreckt. Dem Mann wird vorgeworfen, seinen 80-jährigen Vater am Samstag (18. Oktober) durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper getötet zu haben.

Die Schwester des Beschuldigten hatte am Samstagabend gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie ihren Vater telefonisch nicht erreichen konnte. Die Beamten fanden den 80-Jährigen tot in der Wohnung seines Sohnes in Refrath. Nach ersten Ermittlungen soll sich der 44-Jährige selbst erhebliche Messerverletzungen zugefügt haben. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren