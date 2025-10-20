Polizei Köln

POL-K: 251020-4-K Polizisten nehmen 31-Jährigen nach Diebestour fest - Haft

Köln (ots)

Ein Restaurantinhaber hat am Samstagnachmittag (18. Oktober) einen mutmaßlichen Einbrecher wiedererkannt, der am frühen Morgen von einer im Restaurant installierten Kamera beim Diebstahl von Bargeld aus dem Tresor gefilmt worden war. Nach einem Hinweis an die Polizei nahm ein Streifenteam den 31-Jährigen auf der Achterstraße in der Altstadt-Süd vorläufig fest. Nach dem Einbruch soll der Festgenommene zudem ein Paar Schuhe in einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft sowie zwei Pfandkästen von einem Balkon im Hinterhof des Geschäfts entwendet haben. Gegen den aus Bosnien-Herzegowina stammenden Verdächtigen, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ordnete ein Haftrichter am Sonntag Untersuchungshaft an. (cw/de)

