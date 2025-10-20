Polizei Köln

POL-K: 251020-2-K Taschendiebin auf frischer Tat festgenommen - Portemonnaie wieder ausgehändigt

Köln (ots)

Nach einem Taschendiebstahl haben Zivilfahnder der Polizei Köln am Samstagabend (18. Oktober) eine 44 Jahre alte, aus Kuba stammende Tatbeteiligte auf dem Heumarkt festgenommen. An der Tat waren zudem zwei Männer und eine weitere Frau beteiligt, denen die Flucht gelang. Der bestohlene Tourist (25), der den Diebstahl nicht bemerkt hatte, konnte bereits kurz nach der Tat sein Portemonnaie wieder in Empfang nehmen.

Die auf Taschendiebe spezialisierten Fahnder hatten gegen 19.30 Uhr einen der Flüchtigen, der im Außenbereich eines Restaurants hinter dem Bestohlenen saß, beim Diebstahl der Geldbörse aus der Jackentasche des jungen Mannes beobachtet und bei deren Übergabe an die 44-Jährige zugegriffen. Ins Visier der Fahnder waren die Diebe zuvor geraten, als sie offensichtlich mit zwei weiteren Komplizen potenzielle Opfer auskundschafteten. Neben dem entwendeten Portemonnaie stellten die Fahnder bei der Festgenommenen ein mutmaßlich entwendetes Mobiltelefon sicher. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell