POL-K: 251018-1-K/REK Bedburger mit Messer schwer verletzt - Haftbefehl vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Dienstag (14. Oktober) in Bedburg-Kirchherten haben Ermittler einer Kölner Mordkommission am Freitagnachmittag (17. Oktober) einen vom Amtsgericht Köln erlassenen Haftbefehl gegen den 34 Jahre alten Beschuldigten in Bedburg vollstreckt. Ihm wird vorgeworfen, seinen Nachbarn (43) durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt zu haben.

Am Dienstagabend hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 20 Uhr die Polizei zu der Auseinandersetzung im Haus gerufen. Dort waren sie auf den Verletzten und den Tatverdächtigen getroffen. Der Hinweis auf den Einsatz eines Messers hatte sich aber erst ergeben, nachdem Ärzte bei der Operation eine abgebrochene Messerspitze im Oberkörper des Verletzten entdeckt hatten. (bg/de)

