Polizei Köln

POL-K: 251017-6-K Anwohner stellen Einbrecher - 19-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Köln (ots)

In Köln-Altstadt Nord haben zwei 25 Jahre alte Anwohner in der Nacht zu Freitag (17. Oktober) einen mutmaßlichen Einbrecher überrascht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 19-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Tatverdächtige gegen 3.30 Uhr durch ein auf Kipp stehendes Küchenfenster in eine Erdgeschosswohnung am Klingelpütz eingestiegen, nachdem er zuvor das Fliegengitter zerrissen hatte. Einer der Bewohner war durch Geräusche geweckt worden und hatte den Eindringling mit einer Lautsprecherbox über der Schulter im Flur angetroffen.

Der Mann ist bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. (as/de)

