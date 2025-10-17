Polizei Köln

POL-K: 251017-4-K Brandstiftung in Köln-Bayenthal - Kriminalpolizei sucht jungen Mann

Köln (ots)

Nach einem Brand vor einem Mehrfamilienhaus am Donnerstagabend (16. Oktober) in der Alteburger Straße in Köln-Bayenthal sucht die Kriminalpolizei nach dem mutmaßlichen Brandstifter.

Laut Zeugen soll der Mann gegen 20.15 Uhr auf der Straße mehrere Bücher und einen abgestellten Krankenfahrstuhl in Brand gesetzt haben. Die Flammen griffen schnell auf die Fassade des Hauses über und beschädigten eine Erdgeschosswohnung sowie ein davor geparktes Auto schwer.

Der gesuchte Mann ist etwa 1,60 Meter groß und trug zur Tatzeit eine dunkle Jogginghose sowie ein dunkles Sweatshirt. Sein Alter wird auf 20 Jahre geschätzt.

Der Tatverdächtige flüchtete anschließend über die Alteburger Straße in Richtung Tacitusstraße.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Gesuchten geben können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell