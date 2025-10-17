PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 251017-2-K Senior fährt mit Honda in Bar - Mutmaßlich Fahrfehler

Köln (ots)

Ein 73 Jahre alter Honda-Fahrer ist am Freitagvormittag (17. Oktober) mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Wagen durch eine Glasfront in eine Bar gefahren. Der Mann war Zeugenaussagen zufolge gegen 11 Uhr auf dem Hohenzollernring von der Fahrbahn abgekommen. Der 73-Jährige blieb unverletzt. Die Bar war zum Unfallzeitpunkt leer.

An der Schaufensterfront und der Fassade entstand erheblicher Sachschaden. Der Honda wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln

