Polizei Köln

POL-K: 251017-1-K Bewaffneter Überfall in Humboldt-Gremberg - Mann bedroht Kiosk-Mitarbeiter mit Pistole

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk am frühen Freitagmorgen (17. Oktober) in der Taunusstraße in Humboldt-Gremberg sucht die Kriminalpolizei aktuell nach einem etwa 1,80 Meter großen Tatverdächtigen.

Laut Zeugen soll der Mann gegen 6 Uhr den Verkaufsraum betreten und den Mitarbeiter (31) mit einer Pistole bedroht haben. Als der Angestellte den Alarm auslöste, suchte der Unbekannte schnell das Weite und lief ohne Beute in unbekannte Richtung davon.

Der Gesuchte trug zur Tatzeit eine dunkle Mütze mit heller Aufschrift, eine dunkle Jacke sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/al)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

