Polizei Köln

POL-K: 251014-4-K Bewaffneter Raubüberfall in Wohnung - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Vier Unbekannte haben Dienstagnacht (14. Oktober) einen 20-Jährigen in seiner Innenstadtwohnung in der Straße "Im Klapperhof" ausgeraubt. Gegen 2 Uhr brachen sie die Tür zur Wohnung gewaltsam auf, schlugen auf den jungen Mann ein, bedrohten ihn mit einer schwarzen Schusswaffe und zwangen ihn, Bargeld auszuhändigen. Mit mehreren tausend Euro flüchteten sie aus dem Haus. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen. Die Räuber werden als junge Männer mit dunklem Teint beschrieben. Einer von ihnen habe einen kurzen Vollbart getragen. Nach Angabe des Überfallenen sollen sie dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen habe eine schwarze Trainingsjacke mit weißem Emblem getragen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer kann Angaben zur Tat oder den flüchtigen Verdächtigen machen? Wer hat verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell