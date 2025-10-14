Polizei Köln

POL-K: 251014-3-K Nachbarn beobachten Einbruch in Restaurant - Polizisten nehmen 54-Jährigen in der Altstadt fest

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen haben Streifenteams am Dienstagmorgen (14. Oktober) einen Einbrecher (54) in einem Restaurant an der Straße "An Groß St. Martin" in der Kölner Altstadt festgenommen.

Nach ersten Zeugenaussagen hatten Nachbarn gegen 7 Uhr einen Mann gemeldet, der eine Scheibe des dortigen Steakhauses eingeschlagen hatte. Da das entstandene Loch zu klein für einen Einstieg gewesen sei, habe er anschließend die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet, so die Zeugen. Polizisten stellten den 54-Jährigen kurze Zeit später im Restaurant - samt bereits eingesteckter Geldbörsen und Fleisch.

Der aus Algerien stammende Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell