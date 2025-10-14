PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251014-3-K Nachbarn beobachten Einbruch in Restaurant - Polizisten nehmen 54-Jährigen in der Altstadt fest

Köln (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen haben Streifenteams am Dienstagmorgen (14. Oktober) einen Einbrecher (54) in einem Restaurant an der Straße "An Groß St. Martin" in der Kölner Altstadt festgenommen.

Nach ersten Zeugenaussagen hatten Nachbarn gegen 7 Uhr einen Mann gemeldet, der eine Scheibe des dortigen Steakhauses eingeschlagen hatte. Da das entstandene Loch zu klein für einen Einstieg gewesen sei, habe er anschließend die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet, so die Zeugen. Polizisten stellten den 54-Jährigen kurze Zeit später im Restaurant - samt bereits eingesteckter Geldbörsen und Fleisch.

Der aus Algerien stammende Mann soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cb/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren