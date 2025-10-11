Polizei Köln

POL-K: 251011-1-K Pflasterstein durchschlägt Autoscheibe - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Die Kripo fahndet unter anderem mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung nach einem circa 30 Jahre alten Mann, der am Samstagmorgen (11. Oktober) einen etwa 30 mal 20 Zentimeter großen Pflasterstein von der Überführung "Ursulaplatz" auf einen in Richtung Breslauer Platz fahrenden Audi geworfen haben soll. Der Stein verfehlte den 68 Jahre alten Fahrer sowie seine 60-jährige Ehefrau nur knapp und schlug in der Heckscheibe des Autos ein. Die Staatsanwaltschaft wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Derselbe Mann soll kurz nach dem Steinwurf in einem Drogeriegeschäft am Eigelstein eine Kundin (30) angegriffen haben und anschließend auf einem Fahrrad geflüchtet sein.

Der Tatverdächtige dürfte nach ersten Erkenntnissen aus dem Obdachlosenmilieu stammen. Er wurde auf seinem Fluchtweg mehrfach von der polizeilichen Videobeobachtung erfasst. Zeugen wollen ihn zuletzt gegen 10.30 Uhr im Stadtteil Sülz gesehen haben.

Beschreibung des Gesuchten:

- circa 1,65 Meter groß

- ungepflegtes Erscheinungsbild

- Bart, Tattoo oder Verschmutzung im Gesicht

Nach aktuellen Erkenntnissen könnte er inzwischen ein weißes Oberteil tragen.

Die Fotos sind unter dem folgenden Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/182905

Hinweise zu dem Gesuchten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell