Polizei Köln

POL-K: 251010-3-K Betrug mit "geliehenen Konten - Zivilfahnder nehmen 18-Jährigen fest

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Taschendiebstahlsfahnder haben am Donnerstagabend (9. Oktober) einen mutmaßlichen Geldwäscher (18) in Köln-Bayenthal festgenommen sowie drei Komplizen (18, 19, 21) identifiziert. Der 18-Jährige soll in den vergangenen Monaten fremde Konten für Einzahlungen aus Betrugshandlungen (Falsche Bankmitarbeiter, WhatsApp "Hallo Mama") genutzt und mit den "geliehenen Debitkarten" Einkäufe und Barabhebungen getätigt haben. Der Schaden durch derzeit bekannte 40 Taten beläuft sich auf etwa 150.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen diejenigen, die ihre Konten zur Verfügung gestellt haben, zum Teil dafür Geld von dem 18-Jährigen erhalten haben. Auch gegen sie wird nun ermittelt.

Taschendiebstahlsfahndern war der 21-Jährigen bei Einkäufen und Barabhebungen in Supermärkten und Drogerien im Kölner Süden aufgefallen, während die drei mutmaßlichen Komplizen vor den Geschäften gewartet hatten. Bei der Überprüfung der Männer stellten die Einsatzkräfte mehrere Hundert Euro Bargeld, geringe Mengen Betäubungsmittel, fünf Mobiltelefone sowie zwei fremde Debitkarten sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (cw/de)

