PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Köln

POL-K: 251010-1-K Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Köln-Mülheim - Renault komplett ausgebrannt

Köln (ots)

Nach einer Brandstiftung auf dem Gelände einer Schreinerei am Auenweg im Stadtteil Mülheim am Donnerstagmorgen (9. Oktober) sucht die Polizei Zeugen. Ein Anwohner war gegen 7.45 Uhr durch laute Knallgeräusche auf den brennenden Renault aufmerksam geworden.

Aufzeichnungen von Überwachungskameras aus dem Umfeld der Schreinerei zeigen eine augenscheinlich männliche, vermummte Person, die zwei brennende Gegenstände - mutmaßlich Molotow-Cocktails - auf den Renault wirft und anschließend mit einem Rennrad wegfährt. Auffällig an dem Rennrad sind orangerote Lenkergriffe.

Die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen der Tat sowie zu einem im Nahbereich angetroffenen 24-Jährigen dauern an.

Die Polizei Köln bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Köln mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Weitere Meldungen: Polizei Köln
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren