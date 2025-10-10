Polizei Köln

POL-K: 251010-1-K Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Köln-Mülheim - Renault komplett ausgebrannt

Köln (ots)

Nach einer Brandstiftung auf dem Gelände einer Schreinerei am Auenweg im Stadtteil Mülheim am Donnerstagmorgen (9. Oktober) sucht die Polizei Zeugen. Ein Anwohner war gegen 7.45 Uhr durch laute Knallgeräusche auf den brennenden Renault aufmerksam geworden.

Aufzeichnungen von Überwachungskameras aus dem Umfeld der Schreinerei zeigen eine augenscheinlich männliche, vermummte Person, die zwei brennende Gegenstände - mutmaßlich Molotow-Cocktails - auf den Renault wirft und anschließend mit einem Rennrad wegfährt. Auffällig an dem Rennrad sind orangerote Lenkergriffe.

Die Ermittlungen zu den möglichen Hintergründen der Tat sowie zu einem im Nahbereich angetroffenen 24-Jährigen dauern an.

Die Polizei Köln bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zur Identität des Radfahrers geben können, sich beim Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (as/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell