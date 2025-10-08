PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251008-2-K/AC Kripo Köln zerschlägt mutmaßliche Diebesbande - Vier Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat mit Unterstützung der Polizei Aachen am Mittwochmorgen (8. Oktober) im Zusammenhang mit einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen schweren Bandendiebstahls Haftbefehle gegen vier Männer (32, 24, 35, 44) in Köln und Eschweiler (Stadtregion Aachen) vollstreckt und deren Wohnungen, Garagen sowie ein Büro durchsucht.

Hintergrund sind seit Juni 2025 andauernde Ermittlungen des Kriminalkommissariats 72 zu Speditionsdiebstählen in erheblichem Umfang. Die Beschuldigten sollen sich Kenntnisse zu Werttransporten eines am Flughafen Köln/Bonn ansässigen Logistikunternehmens verschafft haben, um gezielt Pakete oder Paketinhalte, vornehmlich Schmuck, Uhren, hochpreisige Elektronik und Bekleidung zu entwenden. Hierzu sollen sie in Zusammenarbeit mit einem ebenfalls beschuldigten Fahrer (60) eines Subunternehmers Sicherheitsplomben an Transportfahrzeugen gewaltsam geöffnet und mit Spezialwerkzeug wieder verschlossen haben.

Bei den Durchsuchungen stellten die Ermittler neben dem genutzten Tatwerkzeug mutmaßlich gestohlenen Goldschmuck, hochpreisige Uhren, Handys und Laptops sicher. Die Ermittlungen dauern an. (cg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

