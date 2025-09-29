Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fleischerei geplündert
Kierspe (ots)
Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag zwischen 20-6 Uhr in eine Fleischerei an der Friedrich-Ebert-Straße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld aus dem Inneren, nun ermittelt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeiwache in Meinerzhagen zu richten. (lubo)
