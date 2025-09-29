POL-MK: Kryptoscam und Einbruch

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Plettenberg (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen zwischen 6-9 Uhr die Tür einer Gaststätte im Bereich Waskebieke aufgebrochen und den Innenraum durchwühlt, nun fehlt Bargeld. Die Kripo ermittelt zur Sache und bittet um Hinweise.

Ein 33 Jahre alter Plettenberger wollte sein Geld durch Investments in vermeintliche Kryptogeschäfte vermehren und fiel somit Betrügern zum Opfer. In den sozialen Medien stieß er auf eine entsprechende Anzeige und folgte dem Link auf ein separates Portal, wo er seine Kontaktdaten angab. Sodann rief man ihn an und leitete ihn an, so wolle man ihm ein Konto eröffnen und bald würden die Gelder fließen. Dies geschah, jedoch nur auf ein Konto: das Konto der Betrüger wuchs, da der Plettenberger ihnen sein Geld überwies. Mehrere tausend Euro sind nun hinfort, die Kripo ermittelt und warnt vor dem vermeintlich schnellen Geld im Internet. (lubo)

