Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen v. 31.08.25

Delmenhorst (ots)

++ Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten ++

Großenkneten.

Am Sonntag, 31.08.2025, gegen 04:00 Uhr, ist es in Großenkneten OT Döhlen auf der Döhler Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 28-jähriger aus Wardenburg befuhr mit seinem Pkw die Döhler Straße, als er in einer Linkskurve rechts von der Straße abkam, mit einem Baum zusammenstieß und sich infolgedessen überschlug. Mit Hilfe der vor Ort befindlichen Rettungskräfte wurde der Fahrzeugführer aus seinem Pkw geborgen und ärztlich versorgt. Bei den Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, weswegen ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 2,02 Promille. Zudem gab es Hinweise, dass der verletzte Fahrzeugführer ebenfalls unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Nach der ärztlichen Versorgung in einem Krankenhaus wurden eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet.

++ Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus ++

Ganderkesee. In der Zeit zwischen dem 22.08. und 29.08.25 kam es im Heideweg in Ganderkesee zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die unbekannten Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Hauses, hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Haus, wo sie etliche Räume durchwühlten.

++ Einbruchdiebstahl aus Einfamilienhaus ++

Ganderkesee. In der Zeit dem 16.08., ca. 16:00 Uhr und dem 27.08.25, ca. 20:00 Uhr, kam es in der Fockestraße in Ganderkesee zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die unbekannten Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Hauses, hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Hausinnere. Aus dem Haus werden unter anderem Gemälde entwendet.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

++ Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Radfahrer ++

Wildeshausen. Am 29.08., gegen 21:15 Uhr, kam es auf der Visbeker Straße auf Höhe der Hermann-Ehlers Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 61-jähriger Radfahrer aus Wildeshausen befuhr den dortigen Radweg ordnungsgemäß in Richtung Visbek, als ihm ein männlicher Radfahrer ordnungswidrig entgegenkam. Dieser Radfahrer war dunkel gekleidet, hatte sein Licht nicht eingeschaltet und wich demnach auch nicht aus. Folglich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 61-jähriger Radfahrer zu Boden fiel und sich verletzte. Der unbekannte Radfahrer kam ins Straucheln und fuhr anschließend davon, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Hinweise zum unbekannten Radfahrer nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

