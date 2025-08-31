PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake v. 31.08.25 - ZEUGENAUFRUF

Delmenhorst (ots)

++ Pfefferspray im Festzelt ++

Am 31.08., gegen 00:20 Uhr, versprühte ein 32-jähriger Braker aus bislang unbekannter Motivlage Pfefferspray in einem Festzelt des Ovelgönner Pferdemarktes. Bis zum Berichtszeitpunkt meldeten sich insgesamt 18 Personen, die infolgedessen leicht verletzt und teilweise rettungsdienstlich versorgt worden sind. Der alkoholisierte Beschuldigte konnte durch Zeugen vor Ort identifiziert und das Tatmittel in seinem Besitz polizeilich festgestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen, ferner leitete die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Das Festzelt konnte nach ca. 30-minütigem Durchlüften wieder in Betrieb genommen werden.

Zeugen und/oder weitere Verletzte werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter 04401/935-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. PHK Herwig
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

