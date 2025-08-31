Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressmeldungen der Polizei Delmenhorst v. 31.08.25

Delmenhorst (ots)

++ Terrassenbrand im Blücherweg ++

Am 30.08., gegen 18:00 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache das Terrassen-Mobiliar einer Wohnung im Blücherweg in Brand. Da zunächst von einer Vollbrandentwicklung ausgegangen werden musste, waren Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Letztlich erstreckte sich der Brand aber lediglich auf den Terrassenbereich und konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern indes an.

++ Körperverletzung - Busfahrerin geschlagen und getreten ++

Delmenhorst, ZOB. Am 30.08., gegen 21:00 Uhr, schlug und trat ein 80-jähriger Delmenhorster eine 46-jährige Busfahrerin, als diese den Mann, der ca. 30 Min. zuvor wegen unflätigen Verhaltens des Linienbusses verwiesen worden war, aus dem Bus zu drängen versuchte. Hierbei stürzte der Mann auf dem Bussteig zu Boden und verletzte sich im Gesichtsbereich. Die Verletzung des Mannes musste letztlich rettungsdienstlich versorgt und er einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Busfahrerin wurde leicht verletzt.

