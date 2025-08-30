Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Schaufel von einer Brücke auf die BAB 28 geworfen (Gem. Ganderkesee) +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 30. August 2025, gegen 12:20 Uhr, warfen in der Gemeinde Ganderkesee bislang unbekannte Personen eine Schaufel von der Brücke im Brüninger Weg auf die Fahrbahn der BAB 28 zwischen den Anschlussstellen Ganderkesee-West und Ganderkesee-Ost. Bisherige Hinweise ergeben den Tatverdacht gegen zwei mutmaßlich jugendliche Personen, bekleidet mit weißen T-Shirts. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen (Tel.: 04435-93160).

