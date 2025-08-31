PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn

POL-DEL: Pressemeldung der Autobahnpolizei Ahlhorn
Delmenhorst (ots)

++ PKW-Vollbrand auf der A1 ++

Parkplatz Langwege-Ost (Gem. Dinklage).

Am Samstag, 30. August 2025, gegen 13 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Osnabrück die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Kurz hinter der Anschlussstelle Holdorf bemerkte der Fahrer einen lauten Knall aus dem Motorraum seines BMW und fuhr auf den Parkplatz Langwege. Er konnte das Fahrzeug noch sicher verlassen, bevor nach zunehmender Rauchentwicklung Flammen aus dem Fahrzeug schlugen. Kurze Zeit darauf stand der Pkw bereits in Vollbrand. Durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen der Feuerwehr Holdorf konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es bestand keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Das Fahrzeug musste anschließend mittels Kran verladen und abtransportiert werden. Durch die Autobahnmeisterei Holdorf erfolgte die Begutachtung der Fahrbahnoberfläche, die ersten Untersuchungen nach keinen Schaden genommen hatte. Es wird derweil davon ausgegangen, dass ein technischer Defekt ursächlich für die Entstehung des Brandes war. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
i.A. PHK Herwig
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Das könnte Sie auch interessieren