Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe gesucht

Lüdenscheid (ots)

Sonntagabend haben sich Unbekannte Zutritt in ein Schulgebäude Am Schäferland verschafft. Ein Angestellter stellte ein herausgebrochenes Fenster und eine offenstehende Tür fest, offenbar wurden zwischen 18-19.20 Uhr die Räumlichkeiten im Gebäude durchwühlt. Die Polizei stellte mehrere aufgebrochene Türen im Inneren fest, nun sucht die Kripo nach Zeugen.

Ein Trio dreier unbekannter Männer stahl am Samstag gegen 14.45 Uhr ein iPhone aus einem Handyladen an der Wilhelmstraße. Einer stand vor der Tür, zwei gingen ins Geschäft hinein und entrissen das Handy aus der Sicherung. Ein weiteres Handy wollten sie ebenso entreißen, hier hielt die Sicherung jedoch stand. Sie liefen in Richtung Corneliusstraße davon, nun sucht die Polizei Zeugen. Demnach handelt es sich um drei 170-180cm große Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren, zwei mit dunklen Haaren, einer blond. Einer trug einen blauen Trainingsanzug, ein anderer Tatverdächtiger einen Braunen. Der Dritte war mit schwarzer Jeans und schwarzer Jacke bekleidet. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag versucht, einen Am Wasserturm abgestellten Verkaufswagen aufzuhebeln. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell