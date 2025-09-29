PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher und Diebe gesucht

Lüdenscheid (ots)

Sonntagabend haben sich Unbekannte Zutritt in ein Schulgebäude Am Schäferland verschafft. Ein Angestellter stellte ein herausgebrochenes Fenster und eine offenstehende Tür fest, offenbar wurden zwischen 18-19.20 Uhr die Räumlichkeiten im Gebäude durchwühlt. Die Polizei stellte mehrere aufgebrochene Türen im Inneren fest, nun sucht die Kripo nach Zeugen.

Ein Trio dreier unbekannter Männer stahl am Samstag gegen 14.45 Uhr ein iPhone aus einem Handyladen an der Wilhelmstraße. Einer stand vor der Tür, zwei gingen ins Geschäft hinein und entrissen das Handy aus der Sicherung. Ein weiteres Handy wollten sie ebenso entreißen, hier hielt die Sicherung jedoch stand. Sie liefen in Richtung Corneliusstraße davon, nun sucht die Polizei Zeugen. Demnach handelt es sich um drei 170-180cm große Jugendliche im Alter von 16-18 Jahren, zwei mit dunklen Haaren, einer blond. Einer trug einen blauen Trainingsanzug, ein anderer Tatverdächtiger einen Braunen. Der Dritte war mit schwarzer Jeans und schwarzer Jacke bekleidet. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag versucht, einen Am Wasserturm abgestellten Verkaufswagen aufzuhebeln. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 09:59

    POL-MK: Sondereinsatz "Motorrad": Gespräche und Fahrverbote

    Balve/Neuenrade (ots) - Polizistinnen und Polizisten waren gestern im "Motorrad-Einsatz". Neben präventiven Gesprächen mit Bikern standen auch technische sowie Tempo-Kontrollen auf der Agenda. Das Wetter spielte mit. Reichlich Menschen waren auf ihrem Bock unterwegs. Beamte der Unfallprävention bauten ihren Stand an der Dahler Straße in Neuenrade auf. 120 Motorradfahrer winkten die Polizisten an den Straßenrand. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 06:45

    POL-MK: Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Die Polizei im Märkischen Kreis hat vergangenen Freitag erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Am 26.09.2025 wurde zunächst in Hemer in der Altenaer Straße kontrolliert. Innerhalb von gut anderthalb Stunden wurden 430 Fahrzeuge erfasst. Es kam zu zwölf Verwarnungen sowie zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 76 km/h bei erlaubten 50 km/h. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren