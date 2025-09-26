PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: SEK-Einsatz in Hagen und im Märkischen Kreis - Kommissariat für organisierte Kriminalität geht Milieuhinweis nach

Hagen/Märkischer Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (26.09.2025) kam es zu einem geplanten Durchsuchungseinsatz der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei an insgesamt sechs Objekten. Diese befanden sich in Hagen und im Märkischen Kreis. Unterstützt wurde die Hagener Kriminalpolizei durch die Wuppertaler Einsatzhundertschaft und durch Spezialeinsatzkommandos der Polizei. Anlass für die Maßnahmen waren Hinweise aus dem Milieu der organisierten Kriminalität auf illegalen Waffen- und Betäubungsmittelhandel einer Großfamilie.

Gegen 6 Uhr starteten die Einsatzkräfte zeitgleich an mehreren Orten mit den Durchsuchungsmaßnahmen. Die Polizisten stellte elektronische Gegenstände sicher und diverse Personalien fest. Vier Personen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Zu Festnahmen kam es nicht. Die Asservate werden nun von den Beamten ausgewertet. Weitere Auskünfte werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt. Die Ermittlungen dauern an. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

